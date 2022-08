Ôter les verrous des livres électroniques afin de les lire librement

Partager







Pour tout le monde, l’avènement des livres électroniques a marqué un grand changement pour les amoureux de la lecture. Mais pour les personnes déficientes visuelles, ce fut carrément une révolution. Une nouvelle fois, c’est à Apple que nous la devons et je me souviens encore avec une certaine émotion de la sortie d’iBooks pour iOS, de mon première achat d’un roman, en toute autonomie et de sa lecture immédiate et accessible à l’aide d’une synthèse vocale, tout ceci par le biais de mon iPhone. Oui. Une révolution. Car avant cela, il nous fallait attendre qu’un livre sorte en audio bien longtemps après sa sortie (si toutefois il sortait) ou pire encore, passer des heures voire des journées entières à numériser un ouvrage page à page en espérant, au final, obtenir une copie numérique de qualité acceptable.

Mais voilà. Même si iBooks et son store en ligne sont des solutions géniales, nous n’en sommes pas moins cantonnés au modèle choisi par Apple, un modèle fermé et restreint à leurs seuls appareils Mac et autres iBidules, des restrictions mises en place pour protéger les oeuvres et leurs auteurs. C’est certes légitimes, mais contraignant pour l’utilisateur, non seulement en terme de choix de livres mais aussi du point de vue de la voix qui nous lit notre livre. La synthèse vocale intégré à iOS est très bien mais on fait tout de même bien mieux de nos jours.

Toujours sur iOS, l’entrée en scène de l’application Voice Dream Reader, merveilleusement accessible aux déficients visuels est venu enfoncer le clou, offrant la possibilité d’écouter des livres numériques avec diverses voix féminines et masculines de bien meilleure qualité et dans de nombreuses langues. les iBooks d’Apple n’étant lisibles qu’avec l’application dédiée, impossible d’en profiter, quoi que… 😉

Quant aux possesseurs de solutions de lecture spécifiquement conçues pour les déficients visuells telles que le Stream ils sont encore plus démunis car bien que bénéficiant eux aussi de voix de qualité, ils sont dans l’impossibilité de lire des livres qu’ils pourraient se procurer, comme tout un chacun, dès leur sortie dans le commerce, sur des librairies en ligne, tout simplement parce que ces livres numériques sont verrouillés par les éditeurs. Ce système, appelé DRM (Digital Rights Management (ou gestion des droits numériques) est une méthode de cryptage empêchant la copie et la diffusion des ouvrages, mais obligeant du même coup les lecteurs à lire leurs livres sur des liseuses ou des applications dédiées. Certaines de ces dernières sont certes utilisables voire accessibles mais les limitations abordées plus haut s’appliquent à nouveau, en particulier le choix de la voix de lecture et le dispositif utilisé.

Bref. Face à ce constat et parce que nous estimons qu’à partir du moment où on achète un livre on a quand même le droit de le lire où on veut et comme on veut, nous allons vous montrer comment s’affranchir de ces restrictions sans pour autant être un grand technophile. Vous aurez juste besoin d’un ordinateur et d’un peu de patience jusqu’à la fin de ce guide pour accomplir quelques formalités préliminaires et mettre les outils nécessaires en place une bonne fois pour toutes.

Signalons tout de même que les méthodes de déverrouillage d’ebooks décrites ici ne sont pas légales. Si ces DRM existent c’est qu’il y a une raison. Cet article se veut informatif et a seulement pour but de vous expliquer comment lire vos propres livres, ceux que vous avez acheté légalement et que vous avez légitimement envie de lire où vous voulez et de la manière qui vous permettra de l’apprécier au mieux car après tout, c’est fait pour ça la lecture non?

Les pré-requis

Il existe pas mal de système de DRM protégeant les oeuvres mais le plus couramment utilisé est celui développé par Adobe Inc., bien connu notamment pour ces fichiers PDF. Beaucoup d’éditeurs l’ont donc adopté pour crypter leur contenu. Ca va donc arranger nos petites affaires et nous faciliter la tâche pour ce guide.

il faut maintenant créer un ID Adobe, indispensable pour autoriser votre ordinateur à décrypter et lire les ebooks protégés fraîchement acquis chez votre libraire en ligne préféré. Oui, Oui, encore un compte à créer, c’est pénible mais obligatoire. Ceci dit, il faut juste remplir un formulaire avec vos informations personnelles, choisir un mot de passe et cliquer sur "s’inscrire". Faites un tour par votre boîte mail histoire de vérifier qu’une confirmation n’est pas nécessaire à la validation du compte. Gardez bien ces informations en lieu sûr, on va en avoir besoin.

Bien évidemment, qui dit Adobe dit forcément une application à télécharger chez eux. Il s’agit du programme Adobe Digital Editions, disponible pour Mac et pour Windows. Nous allons en avoir besoin pour ouvrir les ebooks que nous allons acheter. Il installe également la clé permettant de décrypter ceux-ci. Vous pouvez donc l’installer dès maintenant sur votre système en suivant la procédure relative à ce dernier, Mac ou PC. Dans les deux cas, il s’agit d’un programme d’installation du type assistant, il suffit de cliquer sur le fichier correspondant et de suivre les instructions.

Une fois l’installation terminée, Adobe Digital Editions devrait démarrer. Si ce n’est pas le cas, lancez-le à l’aide du raccourci placé sur votre bureau Windows ou à partir de votre dossier d’applications Mac.

Un assistant s’affiche, vous invitant à autoriser votre ordinateur, cliquez donc sur le bouton "Autoriser" (ou "Continuer"). C’est ensuite là que vous devrez saisir votre Adobe ID créé précédemment en entrant votre adresse e-mail et votre mot de passe. Après vous être assurés que "Adobe ID" est bien sélectionné dans la liste déroulante "Fournisseur d’eBook" et que la case "je souhaite autoriser mon ordinateur sans ID Adobe" est décochée, cliquez sur "Autoriser". Si tout est OK, un message devrait vous confirmer le succès de l’opération.

Où se procurer des ebooks?

Eh ben oui faut bien commencer par là non? Il y a beaucoup de librairies en ligne, à vous de voir laquelle vous convient le mieux, en terme de choix ou encore de facilité d’utilisation. En ce qui me concerne, j’ai toujours fait mes achats chez Numilog, pour aucune raison en particulier en fait. Le site est assez facile à utiliser, je n’ai jamais eu de soucis avec le service et j’y ai toujours trouvé ce que je cherchais. Sinon, vous avez aussi Chapitre.com, EPagine qui m’a l’air sympa, sinon cette bonne vieille FNAC. Comme tout magasin en ligne, Il vous faudra créer un compte et une fois la transaction effectuée avec le moyen de paiement de votre choix, vous recevrez votre ebook par e-mail sous la forme d’une URL qui vous permettra d’accéder à une page de téléchargement. Une fois votre achat téléchargé, vous aurez un fichier portant un nom du style "URLLink.acsm". C’est un fichier spécial qui s’ouvrira avec Adobe Digital Editions et dont ce dernier a besoin pour vérifier la validité de votre autorisation et récupérer l’Ebook proprement dit. Rappelez-vous que ce dernier ne sera récupéré qu’une fois que vous aurez cliqué sur le fichier .ACSM. A ce moment-là, Adobe Digital Editions se lance, communique avec le serveur et votre bibliothèque s’affiche, indiquant que le fichier (.EPUB généralement) a bien été téléchargé et placé sur votre disque dur. Notez que sous Windows, il se peut qu’Adobe Digital Editions s’ouvre automatiquement après le téléchargement de l’ebook sans que vous ayez à cliquer sur le fichier .ACsM.

Si tout s’est déroulé comme prévu, on va maintenant pouvoir mettre les mains dans le cambouis 😉

Déverrouillage des eBooks sous Mac

Commencer par télécharger la trousse à outils. Nous reviendrons sur l’origine de ces utilitaires à la fin de ce tutoriel. Le fichier téléchargé s’appelle Tools_v6 et devrait se trouver dans votre dossier Téléchargements. Safari décompresse généralement les fichiers ZIP après leur téléchargement, vous aurez donc un dossier nommé Tools_v6. Ouvrez-le et rendez-vous dans le sous-dossier nommé DeDRM_Macintosh_Application. Il y a en effet des outils pour Windows dans cette archive, mais nous ne les utiliserons pas car on fait mieux maintenant. copier le fichier DeDRM.app qu’y s’y trouve et collez-le dans votre dossier Applications. Une fois fait, exécutez DeDRM. Une fenêtre avec plusieurs boutons se présente. Ici, rien à configurer, les DRM Adobe sont supportés par défaut à partir du moment où Adobe Digital Editions est installé et autorisé. Cliquez donc sur le bouton "Select Ebook…" pour choisir l’Ebook que vous venez d’acheter (sous Mac Adobe Digital Editions les place dans un dossier appelé "Digital Editions situé dans votre dossier Documents) et cliquez sur "Choisir" une fois le fichier sélectionné. Si tout va bien, le processus de décryptage est très rapide et un message vous confirmera le succès ou l’échec de l’opération.

Si c’est tout bon, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le bouton "Thanks" et à récupérer votre bouquin décrypté dans le même dossier que le bouquin d’origine. Vous remarquerez que le nom du fichier comporte le suffixe "NoDRM" pour que vous puissiez bien faire la différence.

Sachez que si vous le souhaitez, vous pouvez configurer pour la prochaine fois le dossier de destination du fichier décrypté par le biais du bouton "Configure", section "Output Folder"

Cet outil permet également de déverrouiller les ebooks Kindle, sous réserve que l’app Kindle pour mac soit installée mais je n’ai jamais essayé. C’est sensé également fonctionner pour les liseuses Kindle portables si vous configurez le numéro de série de la tablette dans la section idoine.

Déverrouillage des Ebooks sous Windows

Quand j’avais rédigé ce tutoriel, j’avais proposé une solution quelque peu compliqué et pas très accessible sous Windows et qui nécessitait d’installer Python. Depuis, un gars formidable appelé James Scholes a développé un proggramme qui fait tout le boulot, tellement simple à utiliser que ça en est limite indécent. En plus, il est complètement accessible car développé par une personne déficiente visuelle…Franchement, que demander de plus!

Ce programme s’appelle Codex et peut être téléchargé directement ici.

Note : Codex semble avoir disparu des radars et j’imagine donc que le projet a été abanddonné. Toutefois, le lien de téléchargement ci-dessus est fonctionnel.

Je ne vais pas m’étendre sur son utilisation car il es pas mal connu depuis mais bien qu’en anglais, honnêtement, c’est simple, vraiment. On a une interface tout à fait accessible, avec une liste vide au démarrage, agrémentée des contrôles suivants :

Add Files… : Ajout de fichiers à la liste.

Add Folder… : Ajout d’un dossier de fichiers à la liste.

Output format : Liste déroulante permettant de choisir le format de conversion du fichiers car oui, Codex sait aussi convertir des ebooks d’un format à un autre !

Convert : Lance la conversion de fichiers, pas le déverrouillage.

Remove DRM : Pas besoin de vous faire un dessin si?

Options : Permet de régler quelques petits trucs.

Tools : Ouvre un menu contextuel spécifique au traitement des ebooks Kindle d’Amazon.

help : Un peu d’aide en anglais.

Exit : pas de dessin là non plus.

Codex peut traiter les bouquins protégés par les DRM Adobe, ce qui est dit plus haut et donc toujours valable. Il gère aussi très bien les livres Kindle, sous réserve d’avoir installé la bonne version de leur application Kindle for PC, on voit ça un peu plus bas dans ce guide.

Codex est tellement génial que vous pouvez déverrouiller des bouquins à partir de l’explorateur Windows. On clique droit sur un Ebook, on choisit l’élément de menu "Codex" et tout y est! Une fois le job terminé, Codex peut même classer les bouquins fraîchement délestés dans un dossier portant le nom de l’auteur dans votre dossier Documents.

Pour la petite histoire, Codex utilise sous le capot les fonctions du programme Calibre en ligne de commande.

Pour finir, l’auteur est vraiment sympa car quand j’ai eu besoin de son aide, un DM sur Twitter et il a répondu présent et très gentiment. Si vous aimez Codex et qu’il vous rend service, vous pouvez donner quelques euros, promis, ça vous mettra pas sur la paille. 🙂

Déverrouiller les Ebooks Kindle d’Amazon

Alternativement, vous pouvez choisir d’acheter vos bouquins au format Kindle chez Amazon si vous aimez bien cette boutique. Les utilitaires dont nous parlons plus haut supportent ce format propriétaire d’Amazon par défaut, sans aucune configuration de votre part. Je ne vais pas détailler le processus mais si vous êtes déjà un client Amazon, il vous faudra télécharger leur application Kindle pour mac ou PC, l’installer et la configurer avec votre identifiant et mot de passe Amazon. Si vous n’êtes pas clients Amazon, il faudra évidemment le devenir! 🙂

ATTENTION UTILISATEURS DE WINDOWS : Si vous comptez utiliser le programme Codex, il ne faut pas installer la dernière version de l’application Kindle pour PC. En effet, depuis la version 1.19, Amazon a introduit un nouveau format de fichiers intégrant une fonctionnalité appelée la composition améliorée. Ce nouveau format a l’avantage non négligeable de rendre la lecture des livres Kindle parfaitement accessible dans l’application Kindle pour PC à l’aide du lecteur d’écran NVDA mais ne peut être converti ou déverrouillé avec un programme comme Codex. Donc, pour clarifier la situation pour les utilisateurs de Codex :

Si vous vous contentez de lire vos livres Kindle achetés sur Amazon sur votre PC dans l’application Kindle à l’aide de NVDA, vous pouvez mettre à jour vers la dernière version de l’application Kindle pour PC. Vous pourrez continuer à utiliser Codex pour déverrouiller vos livres Kindle QUI NE PRENNENT PAS EN CHARGE LA COMPOSITION AMÉLIORÉE (et seullement ceux-là) afin de les lire avec un programme tiers tel que Voice Dream. Tous les autres livres Kindle PRENANT EN CHARGE LA COMPOSITION AMÉLIORÉE pourront uniqment être lus dans Kindle pour PC à l’aide de NVDA.

Si vous souhaitez continuer à utiliser Codex pour déverrouiller tous vos achats Kindle, vous devrez éviter d’utiliser une version de Kindle pour PC supérieure à la 1.17. Si vous choisissez cette dernière option, une fois l’application installée, rendez-vous fissa dans les options à partir du menu Outils et décochez la case intitulée: "Installer automatiquement les mises à jour lorsqu’elles sont disponibles, sans me demander".

Vous pouvez pour l’instant télécharger la version 1.17 de Kindle pour PC via ce lien.

Sachez cependant que leurs applications sont loin d’être un modèle d’accessibilité et il faudra peut-être vous faire aider par une personne voyante pour la phase de configuration. Pour le reste, ça se passe à peu près comme décrit dans les sections déverrouillage Mac ou PC, avec les différences suivantes :

La création d’un ID Adobe et l’installation du programme Adobe Digital Editions ne sont pas nécessaires puisque les livres Kindle ne son pas protégés par ce système.

Sous Mac, les contenus Kindle se trouvent normalement par défaut dans:

~/Library/Containers/com.amazon.Kindle/Data/Library/Application Support/Kindle/My Kindle Content/

~/Library/Containers/com.amazon.Kindle/Data/Library/Application Support/Kindle/My Kindle Content/ Sous Windows, les contenus Kindle sont dans le sous-dossier "My Kindle Content" situé dans "Mes Documents".

Les eBooks Amazon Kindle portent l’extension .AZW ou AZW3 et ne sont pas des fichiers .EPUB classiques lisibles par Voice Dream Reader par exemple et portent des noms étranges qui les rendent difficiles à localiser une fois placés sur votre disque dur.

Petite astuce pour identifier un bouquin Kindle téléchargé après achat: Se rendre sur la fiche de l’eBook en question sur le site Amazon et dans l’adresse URL, notez ce qui se trouve entre dp/ et /ref.

Par exemple, dans l’adresse https://www.amazon.fr/Faux-rebond-Harlan-COBEN-ebook/dp/B01KP7L6D2/ref=sr_1_10?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1508273473&sr=1-10

le nom du fichier .AZW téléchargé sera donc B01KP7L6D2.AZW.

Alternativement, pour les utilisateurs de Windows, Codex propose des outils pratiques vous permettant de localiser vos livres Kindle dans votre bibliothèque très facilment.

– Si vous avez l’URL Amazon menant vers la fiche d’un livre que vous avez déjà acheté et téléchargé, copiez-la dans le presse-papiers puis dans Codex, cliquez sur le menu "Tools", choisissez l’élément "Find Kindle file from Amazon URL" et et collez-la dans le champ qui se présente. Si le livre existe sur votre disque dur dans votre bibliothèque Kindle, Codex le trouvera et l’ajoutera à la liste.

– Comme nous l’avons dit plus haut, les noms de fichiers Kindle sont bizarres et rendent difficile l’identification d’un livre. Cliquez à nouveau sur le menu "Tools" de Codex et choisissez cette fois l’élément "Browse downloaded Kindle books". Codex vous affiche une liste des livres contenus dans votre bibliothèque Kindle, avec le titre du livre ainsi que son nom de fichier associé. Il suffit de valider sur celui qui vous intéresse pour l’ajouter instantanément à la liste des fichiers à convertir ou déverrouiller. Je vous l’avais dit que cette simplicité frisait l’indécence. 🙂

Pour convertir vos livres déverrouillés en .AZW en .EPUB, vous pouvez utiliser ce convertisseur de fichiers en ligne.

Déverrouiller des livres achetés sur l’ibook store

Jusqu’à présent, ce n’était pas possible à notre connaissance ou alors, au prix de bricolages hasardeux sans garantie de succès. Mais maintenant sur Oxytude, on a un podcast pour ça, du moins pour les Mac users : iBook Copy, une application Mac pour libérer les DRM d’iBooks.

Notes et références

La "trousse à outils" utilisée ici est le fruit du travail de pas mal de gens qu’on ne va pas citer ici. Par contre, je vous mets l’adresse du site de référence en matière de décryptage de DRM (en anglais malheureusement), très justement intitulé "Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les DRM et les EBooks sans jamais oser le demander". Tout est compilé là-bas et c’est le concepteur de ce site qui a créé les utilitaires à partir d’une multitude de scripts, afin de rendre leur utilisation plus Conviviale. Si vous maîtrisez l’anglais, n’hésitez pas à le visiter, c’est une mine d’or.

Merci de garder à l’esprit que nous sommes comme vous de simples utilisateurs de ces outils et que nous ne pourrons pas vous être d’une très grande aide en cas de dysfonctionnement mais nous essaierons avec plaisir. Ceci dit, si vous suivez bien les instructions de ce guide, tout devrait rouler.

Nous espérons que ce tutoriel va vous servir. Désolé pour la longueur, nous avons tenté d’être aussi clair et précis que possible pour qu’il soit accessible à tout le monde.